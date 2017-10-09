Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 10.10:
$ 58.32
€ 68.39
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

В Башкирии уничтожат почти тысячу животных из-за вируса ящура

Происшествия
9 октября, 14:10 UTC+3 УФА УФА 9, октября. /ТАСС

Сейчас ведется вакцинация в зоне 40 км от источника инфекции

Поделиться
Материал из 1 страницы

УФА, 9 октября. /ТАСС/. Власти Башкирии распорядились уничтожить почти 1 тыс. животных в связи с обнаруженным вирусом ящура, вспышка которого произошла на прошлой неделе в Туймазинском районе республики. Об этом сообщил в понедельник вице-премьер правительства региона Ирек Мухаметдинов.

Смотрите также

Башкирия направит порядка 40 млн руб. на ликвидацию последствий вируса ящура

Режим ЧС введен в Туймазинском районе Башкирии из-за ящура

В Татарстане организованы специальные посты на границе с Башкирией из-за вируса ящура

"Подлежит уничтожению 928 голов скота, в том числе 486 крупного рогатого скота", - сказал он на оперативном совещании.

"Одновременно проводятся мониторинго-клинические исследования животных, отобрано 3422 пробы, они отправлены во Владимир на исследования. Мы надеемся, что завтра к вечеру результаты получим в части возможности появления новых очагов", - добавил вице-премьер.

По его словам, сейчас ведется вакцинация в зоне порядка 40 км от источника инфекции: в Белебеевском, Буздякском, Шаранском и Туймазинском районах. Администрацией Туймазинского района начаты выплаты материальной помощи гражданам в размере 5 тыс. рублей на подворье, у которых изъяты и уничтожены животные. На сегодняшний день выплаты получили 16 семей, уточнил Мухаметдинов.

О вспышке ящура

Ранее сообщалось, что из-за заболевания животных в Туймазинском районе Башкирии введен режим ЧС, объявлен карантин. Следственное управление СК РФ по республике проводит проверку по факту обнаружения вируса. Очаги заболевания были выявлены на территории крестьянско- фермерского хозяйства "Нур", а также селах Ярмухаметово и Урмекево. 6 октября сообщалось о локализации вируса в районе.

Власти Башкирии направят минимум 35-40 млн рублей на ликвидацию последствий вируса, сообщил в понедельник глава региона Рустэм Хамитов, заметив, что заболевание зафиксировано в регионе впервые за 40 лет.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Первые космические
Краткая история покорения Вселенной
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Группу студентов РУДН задержали в Москве за фото, сделанное с квадрокоптера
2
Генпрокуратура Украины назвала заказчика убийства Вороненкова
3
AFP: умер актер Жан Рошфор
4
Президент Киргизии отменил визит в Сочи
5
Турция может аннулировать покупку С-400, если РФ откажется от совместного производства
6
Россия и Саудовская Аравия договорились о поставках систем С-400
7
La Stampa: Берлускони приезжал на юбилей Путина и подарил ему пододеяльник
Темы дня
Новости партнеров
Реклама