Прокуратура Орловской области начала проверку причин столкновения поезда с "КамАЗом"

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МОСКВА, 9 октября. /ТАСС/. Прокуратурой Орловской области организовано проведение проверки соблюдения законодательства о безопасности дорожного движения в связи с ДТП, произошедшим на железнодорожном переезде в Мценском районе. Будут установлены информация о перевозчике, условия, при которых произошло столкновение пассажирского поезда с "КамАЗом", сообщили в понедельник ТАСС в пресс-службе ведомства.
"Внимание прокуратуры обращено на соблюдение законодательства о безопасности дорожного движения со стороны водителя грузовой машины. В рамках этого мы проверим данные о фирме-перевозчике, установим обстоятельства, при которых произошло столкновение с пассажирским поездом, и выясним правильность действий водителя в данной ситуации", - сказала старший помощник прокурора Орловской области по взаимодействию со СМИ Елена Семина.
8 октября в 20:30 мск в Мценском районе на регулируемом железнодорожном переезде на двухпутном перегоне Думчино - Мценск столкнулись автомашина и поезд Белгород - Москва. По одной из версий, авария произошла из-за того, что "КамАЗ" заглох на переезде, водитель пытался завести его, но ничего не получилось. Жертв и пострадавших нет. По данным РЖД, движение поездов возобновлено 23:49 мск.