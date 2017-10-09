Задержан водитель автобуса, в котором на переезде под Владимиром погибли 17 иностранцев

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МОСКВА, 9 октября. /ТАСС/. Следователи СК задержали водителя автобуса, который 6 октября во Владимирской области на железнодорожном переезде в районе станции Покров столкнулся с поездом, в результате погибли 17 человек.
Как сообщила представитель Московского межрегионального следственного управления на транспорте (ММСУТ) СК РФ Елена Марковская, следователи установили, что "автобус по своим техническим характеристикам находился в непригодном для перевозки пассажиров состоянии". "Тем не менее, водитель автобуса, Сарманов Нургали, заведомо зная об имеющихся неисправностях, продолжал оказывать услуги по перевозке пассажиров", - сообщила представитель ММСУТ. В результате столкновения погибли 17 человек, в том числе два несовершеннолетних, другие пассажиры получили травмы.
"В ближайшее время Сарманову будет предъявлено обвинение (в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, по неосторожности причинена смерть двум и более лицам), после чего следствие планирует ходатайствовать перед судом об избрании в отношении фигуранта меры пресечения", - сообщила представитель ММСУТ.