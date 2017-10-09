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Задержан водитель автобуса, в котором на переезде под Владимиром погибли 17 иностранцев

Происшествия
9 октября, 14:09 дата обновления: 9 октября, 14:20 UTC+3

Нургали Сарманов, зная о неисправностях автобуса, продолжал оказывать услуги по перевозке пассажиров, сообщили в СК

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На месте столкновения пассажирского автобуса и поезда на железнодорожном переезде

На месте столкновения пассажирского автобуса и поезда на железнодорожном переезде

© УМВД России по Владимирской области/ТАСС

МОСКВА, 9 октября. /ТАСС/. Следователи СК задержали водителя автобуса, который 6 октября во Владимирской области на железнодорожном переезде в районе станции Покров столкнулся с поездом, в результате погибли 17 человек.

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Как сообщила представитель Московского межрегионального следственного управления на транспорте (ММСУТ) СК РФ Елена Марковская, следователи установили, что "автобус по своим техническим характеристикам находился в непригодном для перевозки пассажиров состоянии". "Тем не менее, водитель автобуса, Сарманов Нургали, заведомо зная об имеющихся неисправностях, продолжал оказывать услуги по перевозке пассажиров", - сообщила представитель ММСУТ. В результате столкновения погибли 17 человек, в том числе два несовершеннолетних, другие пассажиры получили травмы.

"В ближайшее время Сарманову будет предъявлено обвинение (в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, по неосторожности причинена смерть двум и более лицам), после чего следствие планирует ходатайствовать перед судом об избрании в отношении фигуранта меры пресечения", - сообщила представитель ММСУТ.

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