Задержан водитель автобуса, в котором на переезде под Владимиром погибли 17 иностранцев

На месте столкновения пассажирского автобуса и поезда на железнодорожном переезде © УМВД России по Владимирской области/ТАСС

МОСКВА, 9 октября. /ТАСС/. Следователи СК задержали водителя автобуса, который 6 октября во Владимирской области на железнодорожном переезде в районе станции Покров столкнулся с поездом, в результате погибли 17 человек.

Как сообщила представитель Московского межрегионального следственного управления на транспорте (ММСУТ) СК РФ Елена Марковская, следователи установили, что "автобус по своим техническим характеристикам находился в непригодном для перевозки пассажиров состоянии". "Тем не менее, водитель автобуса, Сарманов Нургали, заведомо зная об имеющихся неисправностях, продолжал оказывать услуги по перевозке пассажиров", - сообщила представитель ММСУТ. В результате столкновения погибли 17 человек, в том числе два несовершеннолетних, другие пассажиры получили травмы.

"В ближайшее время Сарманову будет предъявлено обвинение (в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, по неосторожности причинена смерть двум и более лицам), после чего следствие планирует ходатайствовать перед судом об избрании в отношении фигуранта меры пресечения", - сообщила представитель ММСУТ.