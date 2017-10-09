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В Ростове-на-Дону потушили пожар на рынке

Происшествия
9 октября, 14:11 дата обновления: 9 октября, 14:14 UTC+3

Сообщается, что пожарным удалось не допустить перехода огня на жилой массив

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© Валерий Матыцин/ТАСС

МОСКВА, 9 октября. /ТАСС/. Пожар на рынке "Восточный" в Ростове-на-Дону полностью потушен, сообщили ТАСС в Главном управлении МЧС по Ростовской области.

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"Объявлена полная ликвидация пожара", - сказал собеседник агентства.

Пожар на крупнейшем в Ростове-на-Дону вещевом оптовом рынке в двухэтажном торговом павильоне с последующим переходом на торговые ряды произошел в воскресенье. В 01:54 мск понедельника возгорание было локализовано на площади 6 тыс. кв. метров. Пожар разбит на четыре участка, в 07:51 мск объявлена ликвидация открытого горения, на двух участках пожар ликвидирован полностью. Погибших, пострадавших нет.

В ГУ МЧС сообщили, что пожарным удалось отстоять от огня большую часть рынка и не допустить перехода огня на жилой массив.

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