СМИ: лайнер Turkish Airlines совершил аварийную посадку в аэропорту Вены

МОСКВА, 9 октября. /ТАСС/. Самолет авиакомпании Turkish Airlines, следовавший из Стамбула в Брюссель, совершил экстренную посадку в понедельник около 11:00 (12:00 мск) в венском аэропорту Швехат. Об этом сообщила газета Kurier.

По ее сведениям, пилот был вынужден приземлиться из-за сообщений о дыме. На летное поле выехали пожарные, на место происшествия прибыл полицейский вертолет. В результате инцидента никто не пострадал.