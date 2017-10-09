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СМИ: лайнер Turkish Airlines совершил аварийную посадку в аэропорту Вены

Происшествия
9 октября, 14:36 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 9, октября. /ТАСС

Пилот был вынужден приземлиться из-за сообщений о дыме, сообщает газета Kurier

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МОСКВА, 9 октября. /ТАСС/. Самолет авиакомпании Turkish Airlines, следовавший из Стамбула в Брюссель, совершил экстренную посадку в понедельник около 11:00 (12:00 мск) в венском аэропорту Швехат. Об этом сообщила газета Kurier.

По ее сведениям, пилот был вынужден приземлиться из-за сообщений о дыме. На летное поле выехали пожарные, на место происшествия прибыл полицейский вертолет. В результате инцидента никто не пострадал.

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