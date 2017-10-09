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Сгоревший рынок в Ростове планируют восстановить за три месяца

Происшествия
9 октября, 15:17 UTC+3 РОСТОВ-НА-ДОНУ РОСТОВ-НА-ДОНУ 9, октября. /ТАСС

Президент управляющей рынком компании также сообщил, что ущерб от пожара можно будет оценить после того, как работы закончат МЧС и следователи

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 9 октября. /ТАСС/. Сгоревшая часть оптового вещевого рынка "Восточный" в Ростове-на-Дону должна быть восстановлена за три месяца, сообщил ТАСС президент ООО "ПАН-КОМ" (управляет рынком "Восточный") Юрий Бобриков.

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"Мы уже заказали эскизный проект. Будем делать там новые павильоны, в три месяца хотелось бы уложиться", - сказал Бобриков.

По его словам, предпринимателям, чьи торговые места были полностью или частично уничтожены пожаром, будет предоставлена возможность арендовать площади в нижней части рынка, не пострадавшей во время пожара. "Там 3,1 га площади - это большая часть рынка, около 1 тыс. мест свободно. Тем, кто имел право собственности на торговые площади, места будут предоставлены бесплатно", - уточнил собеседник агентства.

Он затруднился оценить ущерб, нанесенный рынку пожаром. "Цифра в 200 млн руб., которая называлась, - это "пальцем в небо". Реальный ущерб можно будет оценить только тогда, когда закончат работать МЧС и следователи, и мы сможем туда зайти", - пояснил Бобриков.

Глава управляющей компании также сообщил, что имущество рынка было застраховано, однако сумма страховки не покроет понесенного ущерба. "Там всего несколько миллионов", - уточнил он.

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