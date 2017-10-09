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Пострадавшую в ДТП под Владимиром девочку готовы принять несколько федеральных клиник

Происшествия
9 октября, 16:12 UTC+3 ВЛАДИМИР ВЛАДИМИР 9, октября. /ТАСС

Ребенок получил тяжелые травмы

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ВЛАДИМИР, 9 октября. /ТАСС/. Несколько федеральных медучреждений готовы взять на госпитализацию пятилетнюю девочку, получившую тяжелые травмы при столкновении поезда и автобуса во Владимирской области, сообщил в понедельник журналистам директор областного департамента здравоохранения Александр Кирюхин.

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"Несколько федеральных медучреждений Москвы готовы принять ребенка. Состояние девочки неординарное - черепно-мозговая травма, повреждение костной структуры и, самое главное, тяжелейшая дыхательная недостаточность", - отметил Кирюхин.

По его словам, девочка 2012 года рождения ехала в автобусе с матерью, старшей сестрой и младшим братом, которые погибли в результате аварии.

По словам руководителя облздрава, двое мужчин, которые прооперированы и сейчас находятся в больнице скорой помощи Владимира, находятся в сознании, и вопрос об их транспортировке на родину может решиться через 2-3- недели.

6 октября на железнодорожном переезде станции Покров Владимирской области произошло столкновение пассажирского поезда сообщением Санкт-Петербург - Нижний Новгород с остановившимся из-за неисправности автобусом, который по своим техническим характеристикам был не пригоден для перевозки пассажиров. В результате столкновения 17 пассажиров автобуса скончались от полученных травм.

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