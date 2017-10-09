Житель Новгородской области ранил в сельсовете жену-чиновницу и покончил с собой

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 9 октября. /ТАСС/. Муж чиновницы сельсовета в поселке Кневицы Новгородской области вошел с пистолетом к ней на работу, выстрелил в женщину, ранив ее в руку, и покончил с собой. Возбуждено уголовное дело о покушении на убийство, сообщили в понедельник в региональном СУ СК.

"Возбуждено уголовное дело по факту покушения на убийство сотрудника администрации Кневицкого сельского поселения Демянского района Новгородской области по ст. 30 и ст. 105 УК РФ (покушение на убийство)", - говорится в сообщении ведомства.

По версии следствия, 9 октября 2017 года подозреваемый, войдя в здание сельсовета, выстрелил из травматического пистолета, переделанного под боевое оружие, в сотрудницу администрации, которая была его супругой. После этого он покончил с собой, а потерпевшая с ранением руки доставлена в больницу.

Проводится комплекс следственных и оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего и лиц, причастных к совершению указанного преступления, выяснению мотивов совершения преступления.