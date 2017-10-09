В отношении воспитателя детского лагеря в Смоленске возбуждено дело о сексуальном насилии

МОСКВА, 9 октября. /ТАСС/. Уголовное дело возбуждено по факту насильственных действий сексуального характера в отношении воспитателя одного из лагерей Смоленска. Об этом в понедельник сообщили ТАСС в управлении СК РФ по региону, добавив, что сейчас идет проверка на причастность бывшего воспитателя к аналогичным преступлениям.

Министр образования и науки РФ Ольга Васильева на заседании комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре сообщила, что по итогам летнего сезона возбуждены четыре уголовных дела в связи с сексуальным домогательством в детских лагерях. Два случая зафиксированы в Московской области, один - в Смоленской области, еще один факт - в Ставропольском крае.

"В отношении воспитателя одного из детских оздоровительных лагерей Смоленска в начале августа возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного п. "б" ч. 4 ст. 132 УК РФ ("Насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении лица не достигшего 14-летнего возраста)", - сообщили в СК.

Как добавили в СК, воспитателю-мужчине предъявлено обвинение, он находится под стражей.

"Сейчас следствие проверяет подследственного на причастность к другим аналогичным преступлениям в отношении несовершеннолетних", - добавили в СК.

По статье обвинения бывшему воспитателю лагеря может грозить до 20 лет лишения свободы.