В Петербурге эвакуируют людей из Дома Зингера, где расположен главный офис "ВКонтакте"

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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 9 октября. /ТАСС/. Эвакуация людей из Дома Зингера проводится в Петербурге, там расположены главный офис социальной сети "ВКонтакте" и "Дом книги". Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе социальной сети.
"В здании "Дома книги" проводится эвакуация в связи с анонимным обращением", - отметили там.
О количестве эвакуированных людей и времени начала эвакуации в пресс-службе "ВКонтакте" не сообщили. Дом Зингера является памятником архитектуры федерального значения.
Также в Петербурге эвакуируют людей из здания администрации Московского района и Московского районного суда из-за анонимного звонка о минировании. Об этом ТАСС сказала руководитель объединенной пресс-службы судов Санкт-Петербурга Дарья Лебедева.
"Анонимный звонок о минировании здания Московского районного суда поступил около 15:45 мск. В настоящее время проводится эвакуация людей", - отметила Лебедева. Сегодня в суде слушалось дело о "телефонном терроризме". На скамье подсудимых была жительница Петербурга, обвиняемая по ст. 207 УК РФ ("Заведомо ложное сообщение об акте терроризма").
Ранее сообщалось, что анонимные звонки о минировании поступили в дежурные службы Витебского, Финляндского и Балтийского вокзалов.
"В 14:50 закончено обследование транспортных объектов Витебского вокзала, 15:10 - Балтийского, 15:50 - Финляндского вокзала. Опасных предметов не обнаружено", - сообщили ТАСС в Управлении на транспорте Министерства внутренних дел РФ по Северо-Западному федеральному округу.