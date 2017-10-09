Нетрезвый пассажир самолета Анталья - Уфа устроил дебош на борту

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УФА, 9 октября. /ТАСС/. Нетрезвый пассажир самолета, выполнявшего рейс из турецкого города Анталья в Уфу, устроил скандал на борту воздушного судна и ударил сидевшую на соседнем кресле женщину. В отношении дебошира составлен протокол об административном правонарушении, сообщили в понедельник в пресс-службе управления на транспорте МВД России по Приволжскому федеральному округу.
"Установлено, что 31-летний мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, выражался нецензурной бранью, проявлял неуважение к окружающим его гражданам, а также ударил по лицу свою 26-летнюю попутчицу. Общими усилиями бортпроводники и пассажиры утихомирили дебошира", - говорится в сообщении на сайте ведомства.
После приземления сотрудники транспортной полиции доставили нарушителя в дежурную часть. В отношении него составлен протокол по ст.20.21 КоАП РФ ("Появление в общественных местах в состоянии опьянения"), добавили в пресс-службе.
В ведомстве не уточняют дату, когда произошел инцидент. Местные СМИ пишут, что события происходили 5 октября.