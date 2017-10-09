Пресс-служба "ВКонтакте": эвакуация Дома Зингера не отразится на работе социальной сети

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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 9 октября. /ТАСС/. Эвакуация Дома Зингера на Невском проспекте, где расположен главный офис социальной сети "ВКонтакте", не отразится на ее работе. Об этом ТАСС сообщил пресс-секретарь социальной сети Евгений Красников в понедельник.
"Все под контролем", - ответил он на соответствующий вопрос, добавив, что "был эвакуирован весь "Дом книги".
О количестве эвакуированных и времени начала эвакуации информации пока нет.
Дом Зингера является памятником архитектуры федерального значения. Расположенный здесь магазин "Дом книги" является одним из самых крупных и известных книготорговых центров в Санкт-Петербурге.