Трое фигурантов "дела реставраторов" получили условные сроки

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МОСКВА, 9 октября. /ТАСС/. Дорогомиловский суд Москвы в понедельник приговорил к условным срокам троих фигурантов уголовного дела о хищении средств, выделенных на реставрацию объектов культурного наследия. Как сообщает корреспондент ТАСС, суд в ближайшее время также огласит приговор в отношении других фигурантов дела.
"Признать Мидлина, Кокушкина и Коченова виновными, применить ст. 73 УПК РФ и назначить им наказание в виде условного срока лишения свободы", - огласила решение судья, назначив им также ограничение свободы.
Управляющий компании "Балтстрой" Александр Коченов находился под стражей, под подпиской о невыезде на момент следствия находились директор музея Андрея Рублева Михаил Миндлин и предприниматель Андрей Кокушкин.