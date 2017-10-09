Задержан водитель автобуса, совершивший ДТП в Коломне

МОСКВА, 9 октября. /ТАСС/. Задержан водитель автобуса, совершившего ДТП в Коломенском районе Подмосковья. Об этом сообщила ТАСС начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

"Сегодня следователем специализированного следственного отдела по расследованию ДТП ГСУ ГУ МВД России по Московской области водитель автобуса, совершивший дорожно-транспортное происшествие в Коломенском районе, в результате которого погибли пять человек, задержан в порядке ст. 91 Уголовно- процессуального кодекса Российской Федерации", - сказала Петрова.

В пятницу, 6 октября, в 15:30 мск на 3-м км автодороги "Обход города Коломны" в связи со сложными погодными условиями водитель рейсового автобуса "Ман", следовавшего по маршруту Москва - Озеры, опрокинулся в кювет.

Всего в автобусе находились 39 пассажиров. В результате аварии пять человек погибли. Еще 25 пассажиров, среди которых четырехлетний ребенок, госпитализированы с травмами различной степени тяжести. Возбуждено уголовное дело по ст. 264 УК РФ "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц".