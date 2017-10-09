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Следствие просит об аресте столкнувшегося с поездом под Владимиром водителя автобуса

Происшествия
9 октября, 18:08 UTC+3 МОСКВА 9, октября. /ТАСС

Ранее следователи установили, что автобус находился в непригодном для перевозки пассажиров состоянии

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МОСКВА, 9 октября. /ТАСС/. Следствие ходатайствует об аресте водителя автобуса Нургали Сарманова, который 6 октября во Владимирской области на железнодорожном переезде в районе станции Покров столкнулся с поездом, в результате чего погибли 17 человек. Об этом ТАСС сообщил источник, знакомый с ситуацией.

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"Суд рассматривает ходатайство об аресте Сарманова", - сказал собеседник агентства.

Как сообщила ранее представитель Московского межрегионального следственного управления на транспорте (ММСУТ) СК РФ Елена Марковская, следователи установили, что "автобус по своим техническим характеристикам находился в непригодном для перевозки пассажиров состоянии". "Тем не менее, водитель автобуса, Сарманов Нургали, заведомо зная об имеющихся неисправностях, продолжал оказывать услуги по перевозке пассажиров", - сообщила представитель ММСУТ. В результате столкновения погибли 17 человек, в том числе двое детей. Еще четверо получили травмы.

Уголовное дело в отношении водителя выделено в отдельное производство из общего уголовного дела по обстоятельствам ДТП. Сейчас продолжаются следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления, добавила Марковская.

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