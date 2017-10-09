Экс-замминистра культуры РФ приговорен к 1,5 года колонии и освобожден в зале суда

МОСКВА, 9 октября. /ТАСС/. Дорогомиловский суд Москвы в понедельник приговорил к 1,5 года заключения в колонии бывшего заместителя министра культуры РФ Григория Пирумова, обвиняемого в хищении средств, выделенных на реставрацию объектов культурного наследия, и освободил в зале суда в связи с отбытием срока наказания.

"Признать Пирумова виновным и назначить ему наказание в виде 1 года и 6 месяцев колонии общего режима. Учесть срок нахождения под стражей и освободить в зале суда", - огласила судья.

Еще трое фигурантов этого дела осуждены условно. "Признать Михаила Мидлина, Андрея Кокушкина и Александра Коченова виновными, применить ст. 73 УПК РФ и назначить им наказание в виде условного срока лишения свободы", - огласила решение судья, назначив им также ограничение свободы.

Остальные фигуранты: экс-глава департамента управления имуществом и инвестиционной политики Минкультуры Борис Мазо, директор подведомственного министерству ФГКУ "Центрреставрация" Олег Иванов, руководитель дирекции по строительству, реконструкции и реставрации Минкультуры Борис Цагараев и руководитель проекта ООО "Стройкомплект" Владимир Сванбек - приговорены на сроки от 1 года 4 месяцев до 1 года 5 месяцев.

Все фигуранты дела освобождены из-под стражи в зале суда.

Прокурор Людмила Баландина заявила, что гособвинение довольно приговором в отношении Пирумова.

"В целом, мы довольны приговором Дорогомиловского суда. Суд назначил справедливое наказание всем фигурантам уголовного дела", - сказала она.

В ходе прений сторон гособвинение попросило для Пирумова пять лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима и штраф в 1 млн руб. Прокурор также просила лишить экс-чиновника госнаград. Остальным фигурантам дела прокурор Людмила Баландина просила назначить от двух лет до 4,5 года условно, а также штрафы от 200 тыс. руб. до 900 тыс. руб. в доход государства.