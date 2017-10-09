Задержан осужденный в 2007 году за убийство жителей Чечни бывший офицер Евгений Худяков

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 9 октября. /ТАСС/. Бывший офицер Евгений Худяков, который в 2007 году был заочно приговорен к 17 годам тюремного заключения за убийство жителей Чечни, задержан в Ростове-на-Дону и этапирован к месту отбытия наказания. Об этом сообщили ТАСС в понедельник в пресс-службе Северо-Кавказского окружного военного суда.

"Худяков находился в СИЗО-1 по Ростовской области в Ростове-на-Дону, 21 сентября его готовили к этапированию. Мы еще не получили сообщение, что Худяков прибыл в то место, где будет отбывать наказание", - сказала представитель суда, не уточнив, когда был задержан осужденный.

Ранее сообщалось, что бывшие офицеры Худяков и Сергей Аракчеев обвинялись в убийстве трех жителей Чечни. Военные дважды были оправданы судом присяжных, но оба вердикта были отменены. В ходе третьего судебного процесса в конце 2007 года Аракчееву было назначено наказание в виде 15 лет лишения свободы в колонии строгого режима, Худякову - 17 лет.

Аракчеев вышел на свободу в 2016 году. Худяков на оглашение приговора не явился, и в январе 2008 года его объявили в розыск.