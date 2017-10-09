Суд арестовал водителя автобуса, столкнувшегося с поездом под Владимиром

МОСКВА, 9 октября. /ТАСС/. Мещанский суд Москвы заключил под стражу водителя автобуса Нургали Сарманова, который 6 октября во Владимирской области на железнодорожном переезде в районе станции Покров столкнулся с поездом, в результате чего погибли 17 человек. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

"Мещанский суд Москвы удовлетворил ходатайство следователя, избрав Сарманову меру пресечения в виде содержания под стражей", - сказала собеседница агентства.

Согласно решению суда, Сарманов будет содержаться под стражей до 6 декабря.

В суде он сообщил, что водитель и пассажиры пытались руками столкнуть с железнодорожных путей заглохший автобус перед столкновением с поездом.

По его словам, после закрытия шлагбаума водители стали призывать пассажиров выходить из автобуса, но многие из них спали, а также были нетрезвыми. "Мы кричали, чтобы все выходили, но люди спали, некоторые были пьяные", - сказал Сарманов.

Водитель подчеркнул, что перед выездом автобус находился в исправном состоянии.