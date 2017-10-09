В Петербурге эвакуируют крупнейшее в Европе "кошачье" кафе

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 9 октября. /ТАСС/. Крупнейшее в Европе "кошачье" кафе "Республика котов", расположенное на Литейном проспекте в Санкт-Петербурге, эвакуируют из-за звонка о минировании. Из помещения вынесены 66 кошек, 18 из которых - вышедшие "на пенсию" коты Государственного Эрмитажа, сообщила в понедельник ветеринарный врач эрмитажных котов, директор петербургского Музея кошки Анна Кондратьева.

"У нас 66 животных, которых нужно эвакуировать одномоментно. Такого количества переносок у нас нет, поэтому приходится трудно. К нам уже прибыла кинологическая бригада, скоро начнется проверка, - отметила Кондратьева. - Нам сказали прибывшие сотрудники правоохранительных органов, что номер телефона, с которого поступил анонимный звонок о заминировании, уже "отметился" в нескольких адресах в Санкт-Петербурге".

Кафе "Республика котов", открытое в декабре 2016 года, является филиалом городского Музея кошки. Оно считается крупнейшим в Европе и действует не только как приют для животных, но и как туристический объект.