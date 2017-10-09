Дознаватели МЧС начали выяснять причины пожара в ТЦ "Синдика" и на ростовском рынке

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МОСКВА, 9 октября. /ТАСС/. Оперативные группы дознавателей МЧС России приступили к выяснению причин пожара в торговом центре "Синдика" на западе МКАД и на крупнейшем вещевом рынке в Ростове-на-Дону. Об этом ТАСС сообщили в понедельник в пресс-службе МЧС России.
"Для определения причин крупных пожаров в Московской и Ростовской областях, а также проведения процессуальных проверок по факту возгораний организована работа оперативных групп дознавателей МЧС России", - сказал собеседник агентства. По словам представителя МЧС, к проведению экспертиз для установления причин пожаров привлечены испытательно-пожарные лаборатории, а также специалисты Центра поддержки принятия решений Всероссийского НИИ противопожарной обороны.
Ранее в правоохранительных органах сообщили ТАСС, что отрабатывается несколько версий причин пожара в ТЦ "Синдика", в их числе и поджог.
Пожар в ТЦ "Синдика" возник в воскресенье около 15:00 мск. Его общая площадь составила 55 тыс. кв. метров, произошло обрушение кровли на площади 1 тыс. кв. метров, были эвакуированы около 3 тыс. человек. Пострадали три человека, один из них госпитализирован. В 23:56 мск пожар был локализован, в 07:03 мск понедельника удалось ликвидировать открытое горение, ликвидация пожара пока не объявлена.
Пожар на крупнейшем в Ростове-на-Дону вещевом оптовом рынке в двухэтажном торговом павильоне с последующим переходом на торговые ряды произошел в воскресенье. В 01:54 мск понедельника возгорание было локализовано на площади 6 тыс. кв. метров. В 07:51 мск была объявлена ликвидация открытого горения, сейчас возгорание полностью потушено. Погибших и пострадавших нет.
В ГУ МЧС по Ростовской области сообщили ТАСС, что пожарным удалось отстоять от огня большую часть рынка и не допустить перехода огня на жилой массив.