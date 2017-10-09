Руководство ТЦ "Синдика" разработает план индивидуальной помощи пострадавшим арендаторам

МОСКВА, 9 октября. /ТАСС/. Руководство ТЦ "Синдика" (Одинцовский район Московской области), на котором 8-9 октября произошел крупный пожар, рассмотрит варианты помощи пострадавшим в происшествии арендаторам индивидуально, по итогам анализа ситуации. Об этом ТАСС рассказали в понедельник в пресс-службе компании.

"С каждым будем работать индивидуально. Компания ценит отношения со своими клиентами и предпримет все меры для их поддержки", - заявили в пресс-службе.

Оперативный штаб из владельцев, топ-менеджеров и архитекторов заседал 9 октября, чтобы проанализировать ситуацию и обсудить пути решения проблем, добавил собеседник агентства. "Людей просто по-человечески жаль, мы их в беде не оставим", - отметили в пресс-службе "Синдики".

Компания наладила работу с властями Подмосковья, чтобы наметить согласованный план действий, рассказал собеседник агентства. "Сегодня с утра связались с министром потребительского рынка и услуг Московской области Владимиром Посаженниковым, который, несмотря на то, что находится в отпуске, сразу же отозвался", - добавили в пресс-службе.

Представитель ТЦ также опроверг информацию, что на складе, который по предварительной версии мог быть очагом возгорания, жили мигранты. "Информация о том, что мы уклоняемся от взаимодействия с властями, мягко говоря, не соответствует действительности. Как и то, что на складах ТЦ кто-то жил", - сказали в пресс-службе.