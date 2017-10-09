Один человек погиб в результате природных пожаров в Калифорнии

НЬЮ-ЙОРК, 9 октября. /ТАСС/. Режим чрезвычайной ситуации (ЧС) введен в понедельник из-за природных пожаров на севере штата Калифорния. Об этом решении объявил губернатор штата Джерри Браун.

"Губернатор Эдмунд Джерри Браун - младший сегодня издал прокламацию о введении режима ЧС в округах Напа, Сонома и Юма ввиду последствий многочисленных пожаров, в том числе в пунктах Таббс и Атлас. Огонь нанес существенный урон инфраструктурным объектам, угрожает тысячам домов и привел к эвакуации жителей", - отмечается в сообщении губернатора.

Как сообщило информационное агентство Associated Press, один человек погиб, двое тяжело пострадали в результате пожаров севернее города Сан-Франциско.