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Один человек погиб в результате природных пожаров в Калифорнии

Происшествия
9 октября, 23:36 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК НЬЮ-ЙОРК 9, октября. /ТАСС

На севере штата объявлен режим чрезвычайной ситуации

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НЬЮ-ЙОРК, 9 октября. /ТАСС/. Режим чрезвычайной ситуации (ЧС) введен в понедельник из-за природных пожаров на севере штата Калифорния. Об этом решении объявил губернатор штата Джерри Браун.

"Губернатор Эдмунд Джерри Браун - младший сегодня издал прокламацию о введении режима ЧС в округах Напа, Сонома и Юма ввиду последствий многочисленных пожаров, в том числе в пунктах Таббс и Атлас. Огонь нанес существенный урон инфраструктурным объектам, угрожает тысячам домов и привел к эвакуации жителей", - отмечается в сообщении губернатора.

Как сообщило информационное агентство Associated Press, один человек погиб, двое тяжело пострадали в результате пожаров севернее города Сан-Франциско.

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