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AP: вандалы облили краской памятник Колумбу в штате Род-Айленд

Происшествия
9 октября, 23:47 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК НЬЮ-ЙОРК 9, октября. /ТАСС

Неизвестные также оставили на пьедестале оскорбительные надписи, сообщило агентство

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НЬЮ-ЙОРК, 9 октября. /ТАСС/. Акт вандализма по отношению к памятнику Христофору Колумбу (1451-1506), открывшему в 1492 году Америку, совершен в понедельник в городе Провиденс (штат Род-Айленд). Как сообщило информационное агентство Associated Press (AP), в день, когда в США отмечали День Колумба, памятник облили красной краской и оставили на пьедестале оскорбительные надписи.

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© AP Photo/Steve Helber

Массовые беспорядки и десятки пострадавших: чем обернулся марш ультраправых в Шарлотсвилле

В минувшие выходные, напомнило агентство AP, вандалы обезобразили два памятника Колумбу в штате Коннектикут.

В Нью-Йорке в конце августа неизвестные обезглавили бюст Колумба, установленный в парке района Йонкерс в 1,6 км от границы с Бронксом.

Споры вокруг роли Христофора Колумба в истории разгорелись после высказываний спикера городского совета Нью-Йорка Мелиссы Марк-Виверито, которая считает, что статуя Колумба, установленная в самом центре Манхэттена в 1892 году - 21-метровая гранитная колонна со скульптурой мореплавателя работы итальянского мастера Гаэтано России - может, якобы, оскорблять чувства выходцев из стран Карибского бассейна.

Оценка памятника с точки зрения политкорректности прозвучала после трагических событий 12 августа в Шарлотсвилле (штат Вирджиния), где из-за решения властей демонтировать памятник генералу армии южан Роберту Ли вспыхнули ожесточенные столкновения между представителями крайне правых группировок, протестовавших против демонтажа памятника, и их оппонентами, считавшими такие памятники символами расизма. Мэр Нью-Йорка Билл де Блазио распорядился создать комиссию, которая в течение 90 дней должна составить перечень городских памятников, которые можно счесть "символами угнетения, противоречащими ценностям жителей Нью-Йорка".

Первое заседание этой комиссии должно состояться сразу после Дня Колумба, 10 октября, и член городского совета Джо Борелли, представляющий один из районов Нью-Йорка - Стейтен-Айленд, предупредил, что нежелание заранее исключить из числа "потенциально нежелательных" монументов такие, как памятник Христофору Колумбу, свидетельствует о том, что городские власти готовы "открыть ящик Пандоры".

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