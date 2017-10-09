Двое полицейских пострадали при столкновении патрульной машины и тепловоза в Подмосковье

МОСКВА, 9 октября. /ТАСС/. Патрульный автомобиль и тепловоз столкнулись в Сергиево-Посадском районе Подмосковья, пострадали два сотрудника полиции. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Московской области.

"На железнодорожном переезде около деревни Красная Сторожка экипаж на служебной машине по техническим причинам совершил аварийную остановку и столкнулся с проходящим тепловозом. По предварительной информации, пострадали два сотрудника полиции", - сказал собеседник агентства.

По его словам, сейчас решается вопрос о госпитализации пострадавших полицейских. На месте работают сотрудники полиции и экстренных служб, устанавливаются все обстоятельства происшествия.

Ранее также сообщалось, что в связи с неоднократными ДТП на железнодорожных переездах Генпрокуратура РФ организовала проверки безопасности данных объектов во всех регионах страны.