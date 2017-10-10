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Сотрудники Амурского спасательного центра МЧС отправились в Приморье на тушение пожаров

Происшествия
10 октября, 3:11 UTC+3 ХАБАРОВСК ХАБАРОВСК 10, октября. /ТАСС

Спасатели вооружены ранцевыми огнетушителями и имеют опыт тушения природных пожаров

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ХАБАРОВСК, 10 октября. /ТАСС/. Сотрудники Амурского спасательного центра МЧС РФ отправились в Приморский край для защиты населенных пунктов от угрозы природных пожаров. Об этом во вторник сообщили ТАСС в информподразделении центра.

"В Приморский край для окарауливания населенных пунктов из Хабаровска отправилась группировка Амурского спасательного центра МЧС России в составе 100 человек с привлечением шести единиц техники", - уточнили в центре.

По словам начальника центра Алексея Шишкина, все спасатели вооружены ранцевыми огнетушителями и имеют опыт тушения природных пожаров. "Весной наши спасатели боролись с природными пожарами как в Хабаровском крае, так и в Амурской области", - добавил Шишкин, слова которого приводят в сообщении центра.

Режим ЧС в лесах муниципального уровня введен в Кавалеровском, Тернейском и Чугуевском районах Приморья из- за сложной лесопожарной обстановки, в восьми муниципальных образованиях действует особый противопожарный режим. Сибирский региональный центр МЧС направил на помощь в тушении пожаров самолеты Бе-200 из Хабаровска и Красноярска и вертолет Ми-8.

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