В Приморском крае действуют 52 природных пожара

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ВЛАДИВОСТОК, 10 октября. /ТАСС/. Лесопожарные подразделения в Приморском крае за сутки ликвидировали девять природных пожаров на площади 1,3 тыс. га, на утро вторника в регионе действует 52 пожара. Об этом сообщило главное управление МЧС по Приморью.
"10 октября в Приморском крае из 61 природного пожара на площади более двух тысяч га в 9 муниципальных образованиях локализовано 33 (на площади 943,5 га), ликвидировано 9 (на площади свыше 1300 га)", - говорится в сообщении.
Для тушения природных пожаров привлечено 463 человека и 106 единиц техники, в том числе два самолёта МЧС России Бе-200-ЧС и три воздушных судна Приморской авиабазы авиационной, наземной охраны лесов.
Режим ЧС в лесах введен в трех районах Приморья, особый противопожарный режим - в восьми муниципалитетах.