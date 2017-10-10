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В Приморском крае действуют 52 природных пожара

Происшествия
10 октября, 3:25 UTC+3 ВЛАДИВОСТОК ВЛАДИВОСТОК 10, октября. /ТАСС

Для тушения природных пожаров привлечено 463 человека и 106 единиц техники

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ВЛАДИВОСТОК, 10 октября. /ТАСС/. Лесопожарные подразделения в Приморском крае за сутки ликвидировали девять природных пожаров на площади 1,3 тыс. га, на утро вторника в регионе действует 52 пожара. Об этом сообщило главное управление МЧС по Приморью.

"10 октября в Приморском крае из 61 природного пожара на площади более двух тысяч га в 9 муниципальных образованиях локализовано 33 (на площади 943,5 га), ликвидировано 9 (на площади свыше 1300 га)", - говорится в сообщении.

Для тушения природных пожаров привлечено 463 человека и 106 единиц техники, в том числе два самолёта МЧС России Бе-200-ЧС и три воздушных судна Приморской авиабазы авиационной, наземной охраны лесов.

Режим ЧС в лесах введен в трех районах Приморья, особый противопожарный режим - в восьми муниципалитетах.

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