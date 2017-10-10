Трехлетнего мальчика госпитализировали после пожара в доме в селе под Хабаровском

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ХАБАРОВСК, 10 октября. /Корр. ТАСС Сергей Мингазов/. Трехлетний мальчик пострадал в результате пожара в деревянном доме в селе Федоровка под Хабаровском. Ребенка госпитализировали в детскую краевую больницу, сообщили во вторник ТАСС в пресс-службе главного управления МЧС по Хабаровскому краю.
"До приезда пожарных расчетов жилье, где произошло возгорание, успели покинуть женщина и ребенок. Бригада скорой помощи госпитализировала трехлетнего мальчика в детскую краевую больницу", - сказала собеседница ТАСС в пресс-службе.
Пожар в двухквартирном деревянном доме в селе Федоровка начался около 22:30 (15:30 мск) в понедельник и было потушен полностью в 23:20 (16:20 мск), его площадь составила 40 квадратных метров. Причины возгорания и виновный устанавливаются, на месте происшествия работают сотрудники Государственного пожарного надзора МЧС России.