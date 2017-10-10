Группировка МЧС по тушению пожаров в Приморском крае увеличилась на 100 спасателей

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ХАБАРОВСК, 10 октября. /ТАСС/. Группировка дальневосточных спасателей, борющихся с лесными пожарами в Приморском крае, увеличилась еще на 100 человек. Об этом во вторник сообщила пресс-служба Дальневосточного регионального поисково-спасательного отряда МЧС (ДВРПСО).
"Две группы спасателей Дальневосточного регионального поисково-спасательного отряда МЧС России выдвинулись из Хабаровска в Кавалеровский район Приморья для тушения пожаров в лесу. Одна группа ушла автоколонной, вторая - на вертолете Ми-26. Общее число группировки - 100 спасателей из регионального отряда и его подразделений в Биробиджане, Комсомольске-на-Амуре, Находки, Владивостока", - говорится в сообщении.
"Группировка оснащена необходимым оборудованием и инструментом для тушения природных пожаров", - отметили в пресс-службе. Ранее сообщалось, что из Хабаровска в Приморье направилась группировка Амурского спасательного центра МЧС России в составе 100 человек.
Ситуация с лесными пожарами в Приморье обостряется. Количество очагов продолжает расти, увеличиваются и площади, пройденные огнем. Силы МЧС России на территории края переведены в повышенную готовность. "В помощь местным властям в борьбе с пожарами МЧС России увеличило авиационную группировку еще на одну единицу - вертолет Ми-8 присоединился к двум самолетам-амфибиям Бе-200. Угрозу жилью и объектам инфраструктуры от огня удается предотвратить, однако дым от пожаров досаждает местному населению", - отмечается в сообщение Дальневосточного РПСО.
Усиление сил на противодействие пожарам производится по распоряжению руководства Сибирского регионального центра МЧС России. В центре считают, что необходимо экстренно увеличивать наземную группировку за счет подразделений Рослесхоза.
На утра 10 октября в Приморском крае из 61 природного пожара на площади более двух тысяч га в девяти муниципальных образованиях локализовано 33 (на площади 943,5 га), ликвидировано девять (на площади свыше 1300 га). Режим ЧС в лесах введен в трех районах Приморья, особый противопожарный режим - в восьми муниципалитетах.