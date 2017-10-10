При стрельбе в одном из университетов Техаса погиб полицейский

МОСКВА, 10 октября. /ТАСС/. Офицер полиции убит в понедельник студентом Техасского технологического университета в городе Лаббок. Об этом сообщает телеканал NBC.

Emergency update. The current situation is ongoing. Continue to shelter in place. More info as it is available. https://t.co/jOFvYnGgL6. — Texas Tech (@TexasTech) 10 октября 2017 г.

По его данным, студента привели в полицейский участок на территории вуза для проверки. Он открыл по стражам порядка огонь из пистолета и убил одного из них. В данный момент на место инцидента выехали подразделения спецназа. Они разыскивают стрелка, который скрылся на автомобиле.

Территория вуза оцеплена. "Поступило сообщение о стрельбе в отделении полиции при университете. Стрелок на свободе. Кампус блокирован", - говорится в сообщении образовательного учреждения в Twitter. Студентов и сотрудников университета просят укрыться в безопасном месте.