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При стрельбе в одном из университетов Техаса погиб полицейский

Происшествия
10 октября, 5:13 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 10, октября. /ТАСС

Сам преступник находится бегах

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Материал из 1 страницы
© EPA/BRANDON WADE

МОСКВА, 10 октября. /ТАСС/. Офицер полиции убит в понедельник студентом Техасского технологического университета в городе Лаббок. Об этом сообщает телеканал NBC.

По его данным, студента привели в полицейский участок на территории вуза для проверки. Он открыл по стражам порядка огонь из пистолета и убил одного из них. В данный момент на место инцидента выехали подразделения спецназа. Они разыскивают стрелка, который скрылся на автомобиле.

Территория вуза оцеплена. "Поступило сообщение о стрельбе в отделении полиции при университете. Стрелок на свободе. Кампус блокирован", - говорится в сообщении образовательного учреждения в Twitter. Студентов и сотрудников университета просят укрыться в безопасном месте.

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