При стрельбе в одном из университетов Техаса погиб полицейский

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МОСКВА, 10 октября. /ТАСС/. Офицер полиции убит в понедельник студентом Техасского технологического университета в городе Лаббок. Об этом сообщает телеканал NBC.
Emergency update. The current situation is ongoing. Continue to shelter in place. More info as it is available. https://t.co/jOFvYnGgL6.— Texas Tech (@TexasTech) 10 октября 2017 г.
По его данным, студента привели в полицейский участок на территории вуза для проверки. Он открыл по стражам порядка огонь из пистолета и убил одного из них. В данный момент на место инцидента выехали подразделения спецназа. Они разыскивают стрелка, который скрылся на автомобиле.
Территория вуза оцеплена. "Поступило сообщение о стрельбе в отделении полиции при университете. Стрелок на свободе. Кампус блокирован", - говорится в сообщении образовательного учреждения в Twitter. Студентов и сотрудников университета просят укрыться в безопасном месте.