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В Кемерове пациент психбольницы осужден за хищение 1,6 млн руб. со счетов других больных

Происшествия
10 октября, 5:13 UTC+3 КЕМЕРОВО КЕМЕРОВО 10, октября. /ТАСС

Жителя Кузбасса приговорили к 3,5 года лишения свободы

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КЕМЕРОВО, 10 октября. /ТАСС/. Суд в Кемерове приговорил жителя Кузбасса и двух его сообщников к различным срокам заключения за хищение 1,6 млн руб. со счетов пациентов психбольницы, где до совершения преступления проходил лечение сам пенсионер, сообщили во вторник в пресс-службе прокуратуры Кемеровской области.

"Группой лиц по предварительному сговору они совершили мошенничество в отношении пяти потерпевших, проходящих лечение, на общую сумму 1 млн 661 тыс. рублей. Ленинский районный суд города Кемерово признал всех обвиняемых виновными в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество в крупном размере"). Инициатор приговорен к 3 годам 6 месяцам лишения свободы в колонии общего режима, его соучастники - к 3 годам лишения свободы", - сказали в пресс-службе.

Как сообщалось, весной 2016 года заведующая одного из отделений психиатрической больницы обратилась в полицию с заявлением о хищении денег со сберегательных книжек пациентов. После этого ГУ МВД по региону возбудило уголовное дело. Полицейские установили, что к преступлению причастны трое жителей города Кемерово, в том числе один из них проходил лечение в этой больнице.

По информации прокуратуры, 68-летний пациент в какой-то момент остался в служебном кабинете медучреждения один и записал анкетные данные, номера счетов сберкнижек других больных. "В дальнейшем изготовил бланк временного удостоверения личности, вклеил туда свою фотографию, вписал данные одного из больных и поставил печать. Затем обратился в банк, где попросил восстановить сберегательную книжку и снять денежные средства со счета, предъявив поддельное удостоверение", - добавили в ведомстве.

После этого пенсионер привлек к совершению преступления своего пасынка и знакомого, которые подходили под возраст больных, чтобы не вызывать подозрений у сотрудников банка.

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