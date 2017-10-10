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Заблудившегося грибника в Оренбургской области нашли на четвертые сутки

Происшествия
10 октября, 7:07 UTC+3 ОРЕНБУРГ ОРЕНБУРГ 10, октября. /ТАСС

Мужчина доставлен в больницу

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ОРЕНБУРГ, 10 октября. /ТАСС/. Заблудившийся в лесу под Оренбургом грибник, которого искали четверо суток, найден, сообщили во вторник ТАСС в управлении МВД по Оренбургской области.

"Сотрудниками полиции Оренбурга установлено местонахождение пропавшего грибника. В настоящее время он доставлен в больницу", - сказали в ведомстве, добавив, что утром в полицию позвонила жительница города, которая случайно нашла в районе слияния рек Сакмара и Урал пропавшего грибника.

60-летнего мужчину разыскивали с вечера 6 октября. Он пошел вместе с внуком собирать грибы в лес неподалеку от хутора Степановский Оренбургского района. В лесу они разминулись и потеряли друг друга из виду. В поисках пропавшего принимали участие 700 человек, в том числе полицейские-кинологи, были задействованы также два беспилотника.

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