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Губернатор Калифорнии ввел режим ЧС еще в пяти охваченных пожарами округах

Происшествия
10 октября, 7:12 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК НЬЮ-ЙОРК 10, октября. /ТАСС

Джерри Браун направил президенту США Дональду Трампу просьбу объявить север штата зоной крупного стихийного бедствия

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НЬЮ-ЙОРК, 10 октября. /ТАСС/. Число округов американского штата Калифорния, в которых введен режим чрезвычайной ситуации (ЧС) из-за природных пожаров, возросло до восьми. Об этом решении объявил в понедельник губернатор штата Джерри Браун.

"Губернатор Эдмунд Джерри Браун - младший сегодня издал прокламацию о введении режима ЧС также в округах Бьютт, Лейк, Мендосино, Невада и Ориндж ввиду последствий многочисленных пожаров, в том числе в пунктах Чероки, Ла-Порте, Сульфар, Поттер, Каскейд, Лобо и Кэньон. Огонь нанес существенный урон инфраструктурным объектам, угрожает тысячам домов и привел к эвакуации жителей", - говорится в письменном заявлении губернатора. Ранее он ввел режим ЧС в округах Напа, Сонома и Юба.

Браун также информировал, что направил президенту США Дональду Трампу просьбу объявить север Калифорнии зоной крупного стихийного бедствия. Такой шаг позволяет властям штата мобилизовать не только спасательные службы, но и Национальную гвардию Соединенных Штатов, а также вне очереди получать от федерального правительства средства и ресурсы для оказания помощи населению.

Как передавала ранее телекомпания CNN, число жертв природных пожаров на севере Калифорнии возросло до 10 человек. С воскресенья огонь уничтожил более 1,5 тыс. домов и построек, а также вынудил власти провести эвакуацию 20 тыс. человек. Зона распространения бедствия насчитывает до 15 очагов возгорания и охватывает площадь 19,06 тыс. га.

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