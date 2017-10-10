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Трое граждан Казахстана находились в автобусе, попавшем в ДТП под Владимиром

Происшествия
10 октября, 7:42 UTC+3 АСТАНА АСТАНА 10, октября. /ТАСС

Один из них погиб, двое задержаны правоохранительными органами

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АСТАНА, 10 октября. /ТАСС/. Трое граждан Казахстана находились в автобусе, попавшем в ДТП во Владимирской области РФ. Один из них погиб, двое задержаны правоохранительными органами. Об этом во вторник сообщил журналистам руководитель пресс-службы министерства иностранных дел Казахстана Ануар Жайнаков.

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"Всего в автобусе находилось три гражданина Казахстана. Один водитель погиб, второй водитель выжил, третий, как мы выяснили, собирал деньги с пассажиров во время проезда", - информировал Жайнаков.

По его словам, казахстанские дипломаты находятся на постоянной связи с дознавателями, которые ведут дело о ДТП во Владимирской области. "К этому моменту известно, что Следственный комитет на транспорте города Москвы задержал выжившего в ДТП водителя по статье 238 "нарушение правил безопасности". Министерство иностранных дел и казахстанские дипломаты в Москве примут в этих условиях необходимые меры по организации защиты прав нашего гражданина, окажут соответствующую консульско-правовую помощь", - сообщил представитель МИД.

Как отметил Жайнаков, второй выживший гражданин Казахстана, который собирал деньги за проезд в автобусе, временно задержан правоохранительными органами РФ. "В настоящее время он проходит в качестве свидетеля по уголовному делу о незаконной миграции. Ожидаем, что сегодня станет окончательно известно о его статусе", - пояснил руководитель пресс-службы МИД.

Он отметил, что МИД Казахстана отправил запрос в Московское межрегиональное следственное управление на транспорте СК РФ для получения официальной информации о задержании граждан Казахстана.

В ночь на пятницу, 6 октября, в районе станции Покров Владимирской области в автобус с 58 пассажирами врезался поезд Санкт-Петербург - Нижний Новгород. В результате ДТП погибли 17 человек, трое госпитализированы. По информации местных властей, пассажиры автобуса были гражданами Узбекистана, а водители - гражданами Казахстана.

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