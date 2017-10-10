Сотрудник СОБРа Росгвардии получил ранение при задержании подозреваемых в Красноярске

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КРАСНОЯРСК, 10 октября /ТАСС/. Сотрудник СОБРа Росгвардии получил ранение при задержании подозреваемых в организации занятия проституцией в Красноярске. Об этом во вторник сообщила пресс-служба регионального главка МВД.
"Двое мужчин попытались скрыться с места происшествия на автомобиле марки Toyota, при этом один из них произвел несколько выстрелов из травматического оружия, причинив сотруднику Управления федеральной службы войск Национальной гвардии ранение", - говорится в сообщении. Сотрудники силовых структур открыли ответный огонь и ранили стрелявшего, сейчас он госпитализирован. Подозреваемые были задержаны.
Задержание проводилось сотрудниками уголовного розыска при поддержке СОБРа Росгвардии. Как уточнили в Росгвардии, раненый сотрудник СОБРа от госпитализации отказался, сейчас он находится на больничном.