В Дагестане ликвидировали двух вооруженных боевиков

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МОСКВА, 10 октября. /ТАСС/. Двое вооруженных боевиков ликвидированы в ходе контртеррористической операции в Дагестане. Об этом сообщили в информационном центре Национального антитеррористического комитета (НАК).