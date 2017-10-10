В Зеленограде задержали мужчину, угрожавшего взорвать ТЦ

МОСКВА, 10 октября. /ТАСС/. Сотрудники полиции задержали в Зеленограде мужчину, сообщившего, что он хочет взорвать торговый центр. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Москве.

"8 октября в ОМВД неизвестный позвонил из квартиры в Зеленограде и сообщил, что он хочет взорвать торговый центр. Прибывшие сотрудники полиции задержали находящегося в состоянии алкогольного опьянения неработающего мужчину 1985 года рождения", - сказал собеседник агентства.

Квартиру обследовали сотрудники полиции со служебной собакой, предметов, представляющих общественную опасность, обнаружено не было. Задержанный отпущен под подписку о невыезде. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 207 УК РФ ("Заведомо ложное сообщение об акте терроризма").