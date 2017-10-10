Все жертвы ДТП с участием автобуса и поезда под Владимиром опознаны

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ВЛАДИМИР, 10 октября. /ТАСС/. Опознание жертв ДТП с участием поезда и автобуса, произошедшего на железнодорожном переезде станции Покров во Владимирской области, завершено. Об этом ТАСС сообщил во вторник руководитель штаба по устранению последствий ДТП, вице- губернатор Александр Лобаков.
"Поздно ночью 9 октября гражданин Узбекистана был опознан прибывшими во Владимир его соседями", - уточнил Лобаков.
Как отметил собеседник агентства, вопрос о доставке тела на родину будет решаться с посольством Узбекистана. Кроме того, в ближайшее время во Владимир для решения вопроса транспортировки тела соотечественника прибудут представители дипмиссии Казахстана.
6 октября на железнодорожном переезде станции Покров произошло столкновение пассажирского поезда сообщением Санкт-Петербург - Нижний Новгород с остановившимся из-за неисправности автобусом, который по своим техническим характеристикам был не пригоден для перевозки пассажиров. В результате столкновения 17 пассажиров автобуса скончались.