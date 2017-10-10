Экс-бухгалтер ульяновской ИК приговорена к 1,5 года колонии за хищение средств

УЛЬЯНОВСК, 10 октября. /ТАСС/. Суд приговорил бывшего бухгалтера исправительной колонии № 9 управления ФСИН России по Ульяновской области к 1,5 годам колонии общего режима за хищение свыше 3,4 млн рублей бюджетных средств. Об этом сообщил во вторник ТАСС старший помощник прокурора региона Василий Зима.

"Бывший бухгалтер первой категории ИК-9 признана судом виновной в мошенничестве, совершенном лицом с использованием своего служебного положения, в особом крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ), и приговорена к 1,5 года колонии общего режима. Сумма ущерба от действий сотрудницы превысила 3,4 млн рублей", - сказал собеседник агентства.

По данным прокуратуры, бухгалтер обеспечивала формирование реестров на получение средств для предоставления сотрудникам денежного довольствия, премий и выплат за сверхурочную работу. В ряде случаев в документы она включала ложные сведения. В результате в период с января 2011 по декабрь 2015 годов учреждению уголовно-исполнительной системы был причинен ущерб на сумму более 3,4 млн рублей.