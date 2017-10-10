СК возбудил дело по факту убийства сборщика шишек в Приморье

ВЛАДИВОСТОК, 10 октября. /ТАСС/. Следствие в Приморье возбудило уголовное дело по факту убийства сборщика шишек в лесу в Чугуевском районе, сообщила во вторник старший помощник руководителя Следственного управления СК РФ по Приморскому краю Аврора Римская.

"9 октября 2017 года в медучреждение в селе Чугуевка поступил 30-летний мужчина с огнестрельным ранением в области головы, который от полученных повреждений умер. По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Приморскому краю возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ ("Убийство")", - сказала Римская.

По версии следствия, отметила она, 9 октября в лесном массиве недалеко от села Изюбринный Чугуевского района возник спор между двумя группами мужчин, собирающих шишки. В ходе ссоры один из ее участников выстрелил в голову другому и убил его.

Она отметила, что в убийстве подозревается 44-летний местный житель, специалисты устанавливают его местонахождение. Следователи осмотрели место происшествия и места проживания подозреваемого, допросили свидетелей, изъяли телефон с видеофайлом, на котором запечатлен момент конфликта. Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществляют сотрудники полиции.

Ранее ТАСС сообщал, что, по мнению глав районов Приморья, в лесных пожарах, которые бушуют в регионе, могут быть виноваты сборщики кедровых шишек, забывшие потушить костер или выбросившие тлеющий окурок сигареты.

В настоящее время из-за лесных пожаров режим ЧС в лесах введен в трех районах Приморья, особый противопожарный режим - в восьми муниципалитетах. На утро 10 октября в Приморском крае из 61 природного пожара на площади более двух тысяч га в девяти муниципальных образованиях локализовано 33 (на площади 943,5 га), ликвидировано девять (на площади свыше 1,3 тыс. га). Режим ЧС в лесах введен в трех районах Приморья, особый противопожарный режим - в восьми муниципалитетах.