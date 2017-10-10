Два роботизированных комплекса задействованы в разборе завалов сгоревшего ТЦ "Синдика"

МОСКВА, 10 октября. /ТАСС/. Робототехника задействована в разборе конструкций здания торгового центра "Синдика", сообщили ТАСС во вторник в пресс-службе столичного главка МЧС России.

"Во вторник к разбору конструкций выгоревшего здания строительного рынка "Синдика" на 65-м км МКАД приступила робототехника научно-исследовательского института противопожарной обороны МЧС России", - сказал сотрудник пресс-службы.

По его словам, в работах задействованы роботизированные комплексы "Ель-10" и LUF-60. На ликвидации пожара заняты более 350 человек и 180 единиц техники, в том числе более 150 человек и 40 единиц техники от МЧС.

Пожар в ТЦ "Синдика" произошел 8 октября, общая площадь возгорания составила 55 тыс. кв. метров. Кровля здания обрушилась на площади 1 тыс. кв. метров. Были эвакуированы около 3 тыс. человек. При пожаре пострадали три человека, один из них госпитализирован.

Накануне арендаторы и владельцы сгоревших машин начали обращаться за выплатами к страховщикам, сообщили ТАСС в страховых компаниях. Согласно данным администрации рынка, в комплексе было более 1 тыс. арендаторов. По предварительным подсчетам Всероссийского союза страховщиков, общий ущерб от пожара может составить около 5 млрд рублей.