Суд оставил в СИЗО обвиняемого в мошенничестве гендиректора СУ-155 до 10 января 2018 года

МОСКВА, 10 октября. /ТАСС/. Тверской суд Москвы удовлетворил ходатайство следствия и продлил срок ареста гендиректору крупнейшей в РФ строительной компании, СУ-155, Александру Мещерякову, обвиняемому в мошенничестве. Об этом ТАСС сообщила пресс-секретарь суда Анастасия Дзюрко.

"Тверской суд удовлетворил ходатайство следствия и продлил срок содержания под стражей в отношении обвиняемого Мещерякова до 10 января 2018 года", - сказала она.

Кроме того, суд до той же даты продлил срок ареста двум другим фигурантам дела - бывшему финансовому директору СУ-155 Сергею Мурашко и председателю ряда дочерних СУ-155 ЖСК Наталье Хмельницкой.

Ранее Тверской суд Москвы санкционировал арест Мещерякова, Мурашко и Хмельницкой сроком до 10 октября. Им предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество в особо крупном размере"). Вину они не признают, а Мещеряков утверждает, что не является гендиректором строительной компании уже более полутора лет.

Согласно материалам дела, следствие считает Мещерякова причастным к хищению средств дольщиков, купивших квартиры в двух недостроенных жилищных комплексах, при возведении которых компания СУ-155 не оформляла необходимую документацию, включая разрешение на само строительство.

Прокуратура при избрании меры пресечения в Тверском суде и на заседании по апелляционной жалобе в Мосгорсуде просила освободить Мещерякова из-под ареста, считая, что в обвинении не в полном объеме указана причастность Мещерякова к инкриминируемому преступлению. По словам прокурора, Мещеряков от следствия не скрывался и являлся на все допросы, "ему может быть вменена ст. 200.3 УК РФ ("Привлечение денежных средств граждан в нарушение требований законодательства РФ об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости"), а данным лицам (дольщикам) будет предоставлено жилье, но в свое время".