Более 20 школ Липецка эвакуировали после телефонных звонков о минировании

МОСКВА, 10 октября. /ТАСС/. Учащиеся более 20 школ Липецка эвакуированы после телефонных сообщений о минировании зданий, сообщили во вторник ТАСС в пресс-службе городской администрации.

"В городе на 10:50 мск 23 школы эвакуированы после звонков о минировании, занятия отменены, дети ушли домой. Но в примерно половине школ дети уже на каникулах, поэтому там эвакуировали персонал", - сказали в пресс-службе мэрии.

По словам собеседницы агентства, в школах работают специалисты, которые обследуют здания на наличие взрывчатых веществ. "Пока обследования завершены только в одной школе, там ничего взрывоопасного не нашли", - добавили в мэрии.

В пресс-службе ГУ МВД по региону отказались уточнить количество зданий, но подтвердили, что располагают информацией о том, что около 10:00 мск "в городе в несколько зданий поступили звонки о минировании". "Вначале телефонные звонки о минировании поступили в сами здания, а оттуда уже сообщили в полицию", - уточнили в ведомстве.