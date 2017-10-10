Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 10.10:
$ 58.32
€ 68.39
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Более 20 школ Липецка эвакуировали после телефонных звонков о минировании

Происшествия
10 октября, 11:37 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 10, октября. /ТАСС

Отмечается, что примерно в половине образовательных учреждений "дети уже на каникулах, поэтому там эвакуировали персонал"

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 10 октября. /ТАСС/. Учащиеся более 20 школ Липецка эвакуированы после телефонных сообщений о минировании зданий, сообщили во вторник ТАСС в пресс-службе городской администрации.

"В городе на 10:50 мск 23 школы эвакуированы после звонков о минировании, занятия отменены, дети ушли домой. Но в примерно половине школ дети уже на каникулах, поэтому там эвакуировали персонал", - сказали в пресс-службе мэрии.

По словам собеседницы агентства, в школах работают специалисты, которые обследуют здания на наличие взрывчатых веществ. "Пока обследования завершены только в одной школе, там ничего взрывоопасного не нашли", - добавили в мэрии.

В пресс-службе ГУ МВД по региону отказались уточнить количество зданий, но подтвердили, что располагают информацией о том, что около 10:00 мск "в городе в несколько зданий поступили звонки о минировании". "Вначале телефонные звонки о минировании поступили в сами здания, а оттуда уже сообщили в полицию", - уточнили в ведомстве.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Первые космические
Краткая история покорения Вселенной
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
В Сирии при взлете разбился российский Су-24
2
Путин принял отставку губернатора Ивановской области Конькова
3
Кадыров уверен, что Васильеву удастся достичь больших результатов в развитии Дагестана
4
Турция может аннулировать покупку С-400, если РФ откажется от совместного производства
5
СК возбудил дело по факту убийства сборщика шишек в Приморье
6
Умер Аллан Чумак
7
La Stampa: Берлускони приезжал на юбилей Путина и подарил ему пододеяльник
Темы дня
Новости партнеров
Реклама