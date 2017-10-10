В ДТП в Коми пострадали игроки подростковой баскетбольной команды

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СЫКТЫВКАР, 10 октября. /ТАСС/. Семь человек, в том числе четыре подростка 10-11 лет, пострадали в ДТП в Сыктывкаре. По данному факту управление Следственного комитета (СК) по региону организовало проверку, сообщили во вторник в пресс-службе ведомства.
Отмечается, что авария с участием автомашин ВАЗ-21093 и Audi А-80 произошла вечером в понедельник в районе торгового центра "Парма" в Сыктывкаре. Среди пострадавших оказались четверо несовершеннолетних жителей города Усинска 2006 года рождения.
"Пострадавшие дети и пассажирка Audi с различными травмами госпитализированы. Дети приехали в Сыктывкар на республиканские соревнования по баскетболу. По данному факту организована доследственная проверка", - говорится в сообщении пресс-службы СК. В ходе проверки следователи выяснят, есть ли в случившемся признаки преступления по статье 238 УК РФ "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности".
Как уточнили ТАСС в отделе ГИБДД по Сыктывкару, водитель ВАЗа при повороте налево не пропустил встречный автомобиль Audi, в результате чего произошло столкновение.
"Водитель ВАЗа получил перелом лодыжки, не госпитализирован. Четверо его пассажиров, подростки 10-11 лет, не были пристегнуты, у всех детей диагностированы черепно-мозговые травмы, ушибы, у двух под подозрением переломы. Все дети госпитализированы, а также пассажирка Audi с черепно-мозговой травмой и ушибами. Пострадал и водитель Audi, от госпитализации он отказался", - рассказали в ГИБДД.
По предварительным данным инспекции, водитель ВАЗа оказывал услуги такси. За последний год он 11 раз привлекался к ответственности за нарушения на дорогах - проезд на красный сигнал светофора, технические неисправности автомобиля, нарушение правил перевозки пассажиров, оставление места ДТП.