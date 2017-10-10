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Более 3 тыс. абонентов остались без газа из-за неисправности на газопроводе в Дагестане

Происшествия
10 октября, 11:50 UTC+3 МАХАЧКАЛА МАХАЧКАЛА 10, октября. /ТАСС

Газопровод принадлежит администрации Хасавюрта

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МАХАЧКАЛА, 10 октября. /ТАСС/. Более 3 тыс. абонентов остались без газоснабжения из-за неисправности на газопроводе высокого давления в селе Куруш Хасавюртовского района Дагестана. Об этом сообщается во вторник в сводке ситуационно-аналитического центра Минэнерго России.

"10 октября в 09:55 мск в селе Куруш Хасавюртовского района из-за неисправности затворных дисков задвижки на газопроводе высокого давления второй категории диаметром 200 мм была прекращена подача газа потребителям. Без газоснабжения остались 3 тыс. 67 абонентов. Ведутся аварийно-восстановительные работы", - говорится в сообщении.

Газопровод принадлежит администрации города Хасавюрта и по договору аренды обслуживается ООО "Газпром газораспределение Дагестан".

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