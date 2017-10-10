Более 3 тыс. абонентов остались без газа из-за неисправности на газопроводе в Дагестане

Власти Турции запретили въезд в Стамбул двум американским баскетболисткам клуба "Надежда"Спорт 10 октября, 13:20
Работа секции "Кино" на VI Санкт-Петербургском культурном форуме. ВидеотрансляцияКультура 10 октября, 13:09
Российские болельщики победили иранских в товарищеском матче перед игрой основных командСпорт 10 октября, 13:04
Матч Шараповой на турнире в Тяньцзине перенесен на другой день из-за дождяСпорт 10 октября, 12:48
Финансирование программы переселения жителей Ямала в Тюмень увеличено на 100 млн рублейВ стране 10 октября, 12:35
Чемпионка ОИ Дериглазова вошла в комиссию спортсменов Международной федерации фехтованияСпорт 10 октября, 12:33
Руководители "Зенита" и РФПЛ приехали проститься с Константином СарсаниейСпорт 10 октября, 12:25
Болельщик с ножом выбежал на поле после матча между сборными Израиля и Испании по футболуСпорт 10 октября, 12:21
Чичерова решит вопрос о продолжении карьеры после вердикта IAAFСпорт 10 октября, 12:19
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МАХАЧКАЛА, 10 октября. /ТАСС/. Более 3 тыс. абонентов остались без газоснабжения из-за неисправности на газопроводе высокого давления в селе Куруш Хасавюртовского района Дагестана. Об этом сообщается во вторник в сводке ситуационно-аналитического центра Минэнерго России.
"10 октября в 09:55 мск в селе Куруш Хасавюртовского района из-за неисправности затворных дисков задвижки на газопроводе высокого давления второй категории диаметром 200 мм была прекращена подача газа потребителям. Без газоснабжения остались 3 тыс. 67 абонентов. Ведутся аварийно-восстановительные работы", - говорится в сообщении.
Газопровод принадлежит администрации города Хасавюрта и по договору аренды обслуживается ООО "Газпром газораспределение Дагестан".