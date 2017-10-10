СК возбудил дело против депутата Канашского района Чувашии за ущерб в 1,9 млн рублей

МОСКВА, 10 октября. /ТАСС/. Следственное управление СК РФ по Чувашии возбудило дело в отношении депутата собрания депутатов Канашского района, подозреваемого в злоупотреблении должностными полномочиями. Ущерб администрации города Канаша от его незаконных действий превысил 1,9 млн рублей, сообщил во вторник ТАСС старший помощник руководителя ведомства по связям со СМИ Олег Дмитриев.

"Возбуждено уголовное дело в отношении бывшего директора муниципального унитарного предприятия (МУП) "Чистый город" города Канаша, являющегося депутатом собрания депутатов Канашского района, по ч. 1 ст. 285 УК РФ "Злоупотребление должностными полномочиями". Администрации города Канаша причинен материальный ущерб на общую сумму свыше 1 млн 900 тыс. рублей", - сказал собеседник агентства.

По данным следствия, подозреваемый в городе Канаше занимал должность директора предприятия "Чистый город". Организация оказывала администрации Канаша услуги по начислению, перерасчету, сбору, взысканию задолженности и перечислению в бюджет города платы за наем муниципального жилья. По версии следствия, с ноября 2015 по октябрь 2016 года подозреваемый перечислил в бюджет лишь 900 тыс. рублей из суммы свыше 2 млн 800 тыс. рублей, которую был обязан направить в 10-дневный срок с даты поступления средств. Оставшиеся свыше 1 млн 900 тыс. рублей он направил на расчеты с тремя контрагентами предприятия, которые осуществляли вывоз твердых бытовых отходов в городе Канаше.

В январе - феврале 2016 года подозреваемый к тому же создал такие условия для контрагентов, вывозивших твердые бытовые отходы, что те получали лишь частичную оплату услуг по вывозу мусора. В результате компании были вынуждены отказаться от исполнения договорных обязательств. Единственным предприятием, оказывающим такие услуги, с августа по октябрь 2016 года стала компания "Дорсельстрой". Учредителем фирмы был подозреваемый, который, вступив в должность директора предприятия "Чистый город", в январе 2016 года заключил с ним от имени организации соответствующий договор.