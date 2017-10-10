МВД возбудило дело о поджоге автомобиля журналистки Юлии Латыниной

МОСКВА, 10 октября. /ТАСС/. Полицейские возбудили уголовное дело после поджога автомобиля журналистки Юлии Латыниной.

"Третьего сентября в полицию поступила информация о возгорании на территории одного из поселений в ТиНАО Москвы автомашины 2002 года выпуска. По результатам проверки возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 167 УК РФ ("Умышленные уничтожение или повреждение имущества")", - сообщила ТАСС сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

По ее словам, реализуется комплекс оперативно-разыскных и следственных мероприятий, направленных на установление и задержание лиц, совершивших это преступление.

3 сентября в поселке в ТиНАО сгорел автомобиль журналистки "Новой газеты" Юлии Латыниной, по факту ЧП полицией была проведена проверка. В свою очередь источник в правоохранительных органах сообщил, что сама Латынина в момент поджога автомобиля находилась не в России, а по факту инцидента с автомобилем в спасательные службы обратился ее отец.