Режим ЧС регионального уровня введен в Калининградской области из-за переувлажнения почвы

КАЛИНИНГРАД, 10 октября. /ТАСС/. Режим чрезвычайной ситуации (ЧС) регионального характера введен в Калининградской области из-за обильных осадков, переувлажнением земель и гибели посевов. Соответствующее постановление областного правительства опубликовано на его официальном сайте.

"Ввести с 9 октября 2017 года по 25 октября 2017 года для органов управления и сил территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Калининградской области режим чрезвычайной ситуации регионального характера", - говорится в документе. Отмечается, что режим ЧС вводится на территориях 12 городских округов и районов области.

Согласно постановлению, решение о введении режима принято областной комиссией по ЧС 3 октября в связи с повреждением и гибелью посевов для принятия экстренных мер по ликвидации "критического переувлажнения почв" в результате обильных осадков, а также определения размеров ущерба, нанесенного сельскому хозяйству региона.

К ликвидации последствий чрезвычайной ситуации будет привлечено Министерство сельского хозяйства области. Ведомству поручено подготовить обращение в правительство РФ об оказании дополнительной финансовой помощи из резервного фонда федерального правительства по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий.