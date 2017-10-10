СК начал проверку по факту обнаружения останков на дачном участке в Новой Москве

Власти Турции запретили въезд в Стамбул двум американским баскетболисткам клуба "Надежда"Спорт 10 октября, 13:20
Работа секции "Кино" на VI Санкт-Петербургском культурном форуме. ВидеотрансляцияКультура 10 октября, 13:09
Российские болельщики победили иранских в товарищеском матче перед игрой основных командСпорт 10 октября, 13:04
Матч Шараповой на турнире в Тяньцзине перенесен на другой день из-за дождяСпорт 10 октября, 12:48
Финансирование программы переселения жителей Ямала в Тюмень увеличено на 100 млн рублейВ стране 10 октября, 12:35
Чемпионка ОИ Дериглазова вошла в комиссию спортсменов Международной федерации фехтованияСпорт 10 октября, 12:33
Руководители "Зенита" и РФПЛ приехали проститься с Константином СарсаниейСпорт 10 октября, 12:25
Болельщик с ножом выбежал на поле после матча между сборными Израиля и Испании по футболуСпорт 10 октября, 12:21
Чичерова решит вопрос о продолжении карьеры после вердикта IAAFСпорт 10 октября, 12:19
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 10 октября. /ТАСС/. Следственный комитет организовал проверку по факту обнаружения человеческих останков на дачном участке в Новой Москве. Об этом сообщила старший помощник руководителя Главного следственного управления СК РФ по Москве Юлия Иванова.
"Днем 9 октября на территории дачного участка в поселении Мосрентген были обнаружены скелетированные останки человеческого тела. В ходе визуального осмотра в области черепа обнаружены повреждения в виде трещины. По предварительным данным, смерть человека наступила более пяти месяцев назад", - сообщила она.
Следователи устанавливают обстоятельства произошедшего и личность потерпевшего. Назначена судмедэкспертиза. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.