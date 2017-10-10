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СК начал проверку по факту обнаружения останков на дачном участке в Новой Москве

Происшествия
10 октября, 12:49 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 10, октября. /ТАСС

По предварительным данным, смерть человека наступила более пяти месяцев назад

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МОСКВА, 10 октября. /ТАСС/. Следственный комитет организовал проверку по факту обнаружения человеческих останков на дачном участке в Новой Москве. Об этом сообщила старший помощник руководителя Главного следственного управления СК РФ по Москве Юлия Иванова.

"Днем 9 октября на территории дачного участка в поселении Мосрентген были обнаружены скелетированные останки человеческого тела. В ходе визуального осмотра в области черепа обнаружены повреждения в виде трещины. По предварительным данным, смерть человека наступила более пяти месяцев назад", - сообщила она.

Следователи устанавливают обстоятельства произошедшего и личность потерпевшего. Назначена судмедэкспертиза. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

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