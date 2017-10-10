Спасатели Тамбова извлекли из-под завала на стройке трех рабочих

МОСКВА, 10 октября. /ТАСС/. Сотрудники аварийно-спасательной службы Тамбова выехали на стройплощадку, где в траншее засыпало рабочих. Они извлекли одного погибшего и трех выживших, сообщил во вторник ТАСС оперативный дежурный центра управления кризисными ситуациями (ЦУКС) МЧС по региону.

"Три человека живых извлекли спасатели, еще один погибший, больше в траншее никого нет. Состояние троих рабочих удовлетворительное", - сказал собеседник агентства.

По его словам, звонок о ЧП поступил в службу в 12:24 мск. "Первая информация была, что на стройплощадке в Тамбове по улице Астраханской обрушилась земля в траншее, в ней… засыпано шесть человек. Данные о числе засыпанных в траншее не подтвердились", - добавил собеседник агентства.

В пресс-службе полиции по региону сообщили, что ЧП произошло при выполнении земляных работ. "В траншее находились рабочие, в настоящее время на месте происшествия работает оперативно-следственная группа, сотрудники полиции оцепили это место, причины обрушения земли и смерти рабочего будут выясняться", - отметили в ГУ МВД по Тамбовской области.