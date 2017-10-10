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В МВД опровергли сообщения о сотрудниках, подкинувших девушке наркотики в парке "Зарядье"

Происшествия
10 октября, 14:08 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 10, октября. /ТАСС

Согласно результатам служебной проверки, девушка предъявила личные вещи полицейским для досмотра, после чего была отпущена

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МОСКВА, 10 октября. /ТАСС/. ГУ МВД РФ по Москве опровергло информацию СМИ о том, что сотрудники полиции подбросили наркотики девушке в парке "Зарядье". Об этом сообщили в пресс-службе столичного главка полиции.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что 19 сентября при прохождении через рамку металлодетектора на территорию парка "Зарядье" сотрудники полиции попросили девушку показать сумку, в которой они якобы нашли пакетик с таблеткой и пытались вымогать взятку.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Москве, в рамках служебной проверки установлено, что девушка отказалась показать личные вещи полицейским, а факты, изложенные в СМИ, не подтвердились. "С целью обеспечения общественного порядка гражданке было предложено проследовать к служебному автотранспорту, где ей были даны разъяснения о том, что досмотр проводится в целях обеспечения правопорядка и безопасности граждан, после чего девушка успокоилась и предъявила личные вещи к осмотру. В связи с отсутствием запрещенных предметов она была отпущена", - отметили в полиции.

Проверка также установила, что сотрудники полиции не оформили инцидент надлежащим образом, за что они привлечены к строгой дисциплинарной ответственности.

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